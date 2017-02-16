韓檢方申請延長對「親信門」調查時間 或可延長30天北京新浪網 (2017-02-16 15:15)
中新網2月16日電 據外媒報導，16日，韓國特別檢察官辦公室表示，已請求延長對總統朴槿惠所捲入的貪腐醜聞的調查時間，稱其無法在目前截止日期2月28日之前完成這一調查。
若獲得代總統、總理黃教安的同意，此項調查可延長30天。
此前，韓國一家媒體報導稱獨檢組對朴槿惠的當面調查定於本月9日，之後青瓦台方面譴責獨檢組泄漏相關信息並提出抗議，拒絕接受原定於9日進行的當面調查。
目前，韓國特檢組和朴槿惠方面仍圍繞當面調查總統問題爭執不下。特檢組表示，原計劃9日對朴槿惠進行的當面調查被迫取消后，截至目前未有任何進展。
另據路透社援引韓聯社消息，特別檢察官辦公室為調查干政醜聞申請搜查總統府青瓦台的要求，已經遭法院駁回。
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