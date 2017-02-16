滬指收漲0.52% 煤炭、證券板塊均漲超2%北京新浪網 (2017-02-16 15:15)
中新網2月16日電 周四A股重拾升勢，四大股指集體收紅。煤炭、證券板塊均漲超2%，有色、石油、銀行、鋼鐵等緊隨其後。普漲之下，送轉潛力等概念跌幅居前。
截至今日收盤，上證綜指報3229.62點，漲幅0.52%；深成指報10254點，漲幅0.75%；創業板指漲幅0.28%。
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