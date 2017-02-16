新華社裡約熱內盧２月１５日電（記者趙焱 陳威華）巴西衛生部１５日說，該國自年初暴發黃熱病疫情以來，確診病例已達２４３例，８２人因黃熱病死亡。

數據顯示，位於巴西東南部的米納斯吉拉斯州疫情最為嚴重，確診病例２０８例，死亡７０人。聖埃斯皮里圖州、聖保羅州、巴伊亞州、托坎廷斯州和北里奧格蘭德州也出現了死亡病例。

本輪黃熱病疫情還導致巴西熱帶雨林地區數以百計的猴子死亡。

由於疫情主要發生在農村和叢林地區，巴西衛生部要求當地居民以及要到這些地區旅行的人接種疫苗。

除巴西外，其鄰國玻利維亞也出現黃熱病病例。玻利維亞政府１０日確認，該國發現十年來首例黃熱病病例。

黃熱病是一種由黃熱病毒引起的急性傳染病，由蚊子叮咬傳播，主要在非洲和拉丁美洲熱帶地區流行。其臨床表現包括高熱、頭痛、黃疸、出血等，嚴重時可致死亡。黃熱病目前尚無特效療法，但接種疫苗可有效預防感染。

非洲多國在去年剛剛經歷一場嚴重的黃熱病疫情，受影響最甚的安哥拉和剛果（金）共約４００人死亡。世界衛生組織為此緊急協調啟動大規模黃熱病疫苗接種計劃，有效控制了疫情傳播。世衛組織１４日宣布，在連續６個月沒有發現新病例后，本輪發生在安哥拉和剛果（金）的黃熱病疫情結束。