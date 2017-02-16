土耳其伊茲密爾市市長盛讚"唐山製造"：世界先進 安全可靠北京新浪網 (2017-02-16 15:17)
國際在線消息（特約記者 趙錫臣 通訊員 吳可超 王雪漫）：日前，為迎接中車唐山公司研製的地鐵列車上線，土耳其伊茲密爾市政府在伊市地鐵公司舉辦了車輛上線剪綵儀式，中車唐山公司受到土耳其伊茲密爾市長盛讚。截至目前，已有55輛「唐山造」地鐵列車在土耳其上線運營。
2016年7月20日，中車唐山公司首批出口土耳其鉸接地鐵車輛順利通過用戶驗收，在天津港裝船啟運，經過海運發往愛琴海邊的土耳其伊茲密爾市，這是我國六軸鉸接式地鐵產品首次進入歐洲市場，列車首次採用了國際先進水平的六軸鉸接技術，每列5輛編組車輛可在3個方向上自如地水平轉動，設計時速80公里，最大載客量1286人。2016年9月10日起，首批出口土耳其伊茲密爾的地鐵列車陸續到達業主場地，交付團隊隨即開始了緊張的調試、試驗、交付工作；2016年11月24日，唐山公司首批出口伊茲密爾地鐵列車調試完畢，正式運營。
伊茲密爾市市長考扎奧盧表示，中車唐山公司的地鐵車輛世界先進、性能優良、安全可靠、性價比高，伊茲密爾選擇中國公司產品十分明智。他盛讚中車唐山公司地鐵交付團隊技術支持專業，售後服務周到，令他非常滿意。考扎奧盧代表伊茲密爾市政府和人民，感謝中車唐山公司地鐵列車為伊茲密爾交通建設和市民出行作出的貢獻。
2017年1月中旬，第二批出口伊茲密爾地鐵到港，中車唐山公司地鐵交付團隊放棄了春節休假，馬不停蹄地進行編組、調試等交付工作，確保了新到車輛以最佳狀態按時上線運營。
標籤：
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Calvin Klein 皮帶．Calvin 罩衫．Calvin 滾珠．Calvin T恤．Calvin 錢夾．Calvin 證件夾．Calvin Klein 對錶．Calvin Klein new．Calvin 卡片夾．CK 手錶 Calvin．Calvin 淑女襪．Calvin 相機包．Calvin 手鍊．Calvin 內褲．Calvin 紳士襪．Calvin Klein 36．Calvin 手鐲．Calvin CK 背包．Calvin 郵差包．Calvin Klein 手錶．Calvin 身體乳．Calvin 方巾．Calvin 淡香．Calvin Klein 內褲．Calvin 平口褲．Calvin Klein CK．Calvin 淡香精．Calvin 拉鍊袋．Anne Klein．Calvin 提包
- LooCa 美國抗菌5cm latexco乳膠床墊(單人3尺)
- 【東方翡翠寶石】貔貅搶珠A貨翡翠花件掛件/油青種/PF013(翡
- OHKINA 日系附床頭櫃附插座收納床組 附日本製獨立筒式彈簧
- ZOOT 頂級極致型冷黑碳纖鐵人上衣(男)Z1306018(經典黑)
- OLIVIA 桃樂絲 加大雙人兩用被套床包四件組 緞織長絨棉
- 【預購Tommy Hilfige】2016男時尚藍紅色混搭四角修飾內著3
- ALBERTA FERRETTI 桃x紅色刷色設計針織短袖上衣
- 【GUCCI】經典雙G亮面防水PVC雙扣式斜背包.駝(小)
- KunBa-KunBa 天然七段式乳膠床墊-雙人5尺
- 依文絲Aeneas 鄉村布拉格日式便利床墊-加大7尺
美刊解析「山東」號航母：較遼寧艦有改進 【北京新浪網】
男女結伴做志願服務聯誼交友【北京新浪網】
大樂透又開3注1000萬 今晚獎池33.82億【北京新浪網】
女司機撞人後踢打躺地傷者 被拘留20日【北京新浪網】
3D：陝西一官員被指「當二奶面嫖娼」 紀委調查【北京新浪網】