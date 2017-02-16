國際在線消息（特約記者 趙錫臣 通訊員 吳可超 王雪漫）：日前，為迎接中車唐山公司研製的地鐵列車上線，土耳其伊茲密爾市政府在伊市地鐵公司舉辦了車輛上線剪綵儀式，中車唐山公司受到土耳其伊茲密爾市長盛讚。截至目前，已有55輛「唐山造」地鐵列車在土耳其上線運營。

2016年7月20日，中車唐山公司首批出口土耳其鉸接地鐵車輛順利通過用戶驗收，在天津港裝船啟運，經過海運發往愛琴海邊的土耳其伊茲密爾市，這是我國六軸鉸接式地鐵產品首次進入歐洲市場，列車首次採用了國際先進水平的六軸鉸接技術，每列5輛編組車輛可在3個方向上自如地水平轉動，設計時速80公里，最大載客量1286人。2016年9月10日起，首批出口土耳其伊茲密爾的地鐵列車陸續到達業主場地，交付團隊隨即開始了緊張的調試、試驗、交付工作；2016年11月24日，唐山公司首批出口伊茲密爾地鐵列車調試完畢，正式運營。

伊茲密爾市市長考扎奧盧表示，中車唐山公司的地鐵車輛世界先進、性能優良、安全可靠、性價比高，伊茲密爾選擇中國公司產品十分明智。他盛讚中車唐山公司地鐵交付團隊技術支持專業，售後服務周到，令他非常滿意。考扎奧盧代表伊茲密爾市政府和人民，感謝中車唐山公司地鐵列車為伊茲密爾交通建設和市民出行作出的貢獻。

2017年1月中旬，第二批出口伊茲密爾地鐵到港，中車唐山公司地鐵交付團隊放棄了春節休假，馬不停蹄地進行編組、調試等交付工作，確保了新到車輛以最佳狀態按時上線運營。

標籤：