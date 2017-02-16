？？？？中青在線訊（中國青年報·中青在線記者 潘志賢）河南省新密市高中生陳奕帆撞損寶馬車后留下錢和道歉信，不僅獲得了車主的諒解，還被車主捐助了1萬元助學金。此事經媒體曝光后，引起了社會公眾的廣泛關注。

？？？？2月15日，中國青年報·中青在線獨家對話當事高中生陳奕帆。他向記者表示，自己只是一個普通人，做了一件理所當然的事。現在媒體的關注讓自己覺得有些不能適應，希望能儘快恢復到正常的生活中。

？？？？問：那天晚上為什麼會撞到路邊的寶馬車？

？？？？陳：當時是凌晨4點多，我正在騎車的過程中老闆打來電話，說有新的訂單。我一隻手接電話，就撞到了路邊的寶馬車。

？？？？問：從監控中看你撞到寶馬車后沒有停，當時怎麼想的？

？？？？陳：因為當時還有訂單要送，我就直接去送訂單了。當時想要把訂單送完后再回來解決這個事情。送完訂單回到店裡后我就直接寫了道歉信，連同僅有的311塊錢粘到了車把手上。

？？？？問：為什麼要等到2月10日那天才告訴媽媽？

？？？？陳：因為爸爸媽媽都在長春打工，我不想給家裡增添負擔，也不想讓他們擔心，只想自己解決這個事情。我以為修車費用只需要幾千塊錢，雖然當時留下的300多元肯定不夠，但我記下了車主的手機號碼，打算自己掙錢慢慢還清。後來我看新聞報導才知道車主修車花了1萬3千多元，超出了我的個人能力，我才給媽媽打電話。

？？？？問：媽媽當時怎麼給你說的？

？？？？陳：媽媽在電話裡安慰了我，回來當天就跟車主見了面，並且提出要賠償車主所有的維修費。

？？？？問：車主委託人給你送來1萬元錢時你什麼反應？

？？？？陳：我其實是不願意接受的。畢竟是我撞了他的車，現在車主不僅不要求我賠償還給我錢，我感覺很愧疚。

？？？？問：有媒體把你的事稱為「窮有信」，你認同這種說法嗎？

？？？？陳：不認同。我覺得「窮」和「信」沒有什麼關係。「信」應該是人的一種基本道德，和窮富沒有關係。窮人可以有信，富人也可以有信。

？？？？問：當時想過自己會受到如此大的關注嗎？

？？？？陳：沒有想過。剛出事時只是覺得內心很慌張，感覺自己「闖禍」了。以前沒有遇到過這樣的事，也不知道該怎麼處理。我覺得我留下道歉信和錢是很理所當然的事。

？？？？問：現在媒體對你的關注對你的正常生活有影響嗎？

？？？？陳：有。正月十六（注：2月12日，即陳奕帆被媒體確認是「撞寶馬」高中生當天。）那天，上午就有五家媒體一起到我們家採訪，下午媽媽又通過電話接受了4家媒體的採訪。那天我們家人都沒有吃飯。之後幾天續還有媒體來。現在開學了，在學校里還好一點。

？？？？問：其實你在心底里是不願意過多的接受媒體採訪的？

？？？？陳：對。

？？？？問：那為什麼不直接拒絕？

？？？？陳：不太好意思拒絕，人家都是從大老遠來的，不能讓人家白跑一趟。

？？？？問：現在你最希望的是什麼？

？？？？陳：希望這件事儘快過去，早點恢復到正常的生活狀態。媽媽也是這樣認為的。