直播預告：2016年工業通信業發展情況北京新浪網 (2017-02-16 15:18)
國務院新聞辦公室將於2017年2月17日（星期五）下午3時在國務院新聞辦新聞發佈廳舉行新聞發佈會，請工業和信息化部部長苗圩介紹2016年工業通信業發展情況，並答記者問。
屆時，工業和信息化部網站將進行圖文直播，敬請關注。
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