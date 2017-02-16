原標題 中央紀委法規室：對預備黨員能進行立案調查嗎？

1。對預備黨員能進行立案調查嗎？

網友「廉潔花都」：《中國共產黨紀律處分條例》第三十五條規定，「預備黨員違犯黨紀，情節較輕，可以保留預備黨員資格的，黨組織應當對其批評教育或者延長預備期；情節較重的，應當取消其預備黨員資格」。請問，根據該條款，預備黨員違紀的，是否只能進行組織處理，不能立案調查？

中央紀委法規室：黨的紀律是黨的各級組織和全體黨員必須遵守的行為規則。根據黨章第七條規定，預備黨員的義務同正式黨員一樣，也必須遵守黨的紀律。黨組織發現預備黨員有違紀行為需要追究黨紀責任的，可以按照執紀審查相關規定進行立案審查，並依據《中國共產黨紀律處分條例》第三十五條規定視情作出「批評教育」、「延長預備期」或者「取消預備黨員資格」等處理。

2。黨員轉正後發現預備期違紀如何處理？

網友「李杜之風」：黨員預備期違紀，轉正後被發現，該如何處理？

中央紀委法規室：根據黨章第七條規定，預備黨員的義務同正式黨員一樣，必須遵守黨的各項律。黨員轉正後發現預備期違紀，黨組織可以給以批評教育直至紀律處分。