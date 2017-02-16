聯合國人權高專辦發佈迄今規模最大的募捐呼籲北京新浪網 (2017-02-16 15:21)
中新網2月16日電 據聯合國網站15日消息，聯合國人權高專辦公室15日發佈了迄今為止規模最大的2.53億美元的募捐呼籲。該辦公室呼籲各國政府和捐助者支持其工作，為保護全球各地所有人的人權作出努力。
聯合國人權高專辦15日發佈了2017年的2.53億美元的募捐呼籲。這是迄今為止規模最大的募捐呼籲。這筆資金將用於國內援助，支持聯合國獨立人權專家、聯合國人權理事會工作，以及與一些信託基金合作，解決如酷刑、現存的奴隸制和土著人民的權利等問題。這筆預算外資金不包括該辦公室今年的1.07億美元的常規預算。
聯合國人權高專扎伊德14日在紐約的記者會上指出，國際社會至今未能防止、減少和解決衝突。持續的戰爭使極端主義團體的暴行愈演愈烈，釀造出令人震驚的苦難，迫使全球數百萬人逃離家園。在許多國家，排外心理、種族和宗教歧視已進入主流談話之中，並在每天得到擴散和紮根。
扎伊德表示，國際社會迫切需要廣泛的同情、穩定以及保護人權所要求的包容性發展。今天對人權所做的努力將有效防範未來不斷加劇的暴行以及衝突帶來的後果。推進人權將使所有國家、地區重獲穩定。
扎伊德：「實現穩定和抗禦能力的最有效、最可持續、最公平和最節省成本的方式是投資於人權。正義、平等、零歧視以及包容性的發展，將使所有人從經濟和社會的進步中受益；這是建立和平的槓桿。我今天向你們提出的首要呼籲，是呼籲理智。」
扎伊德表示，目前，聯合國人權辦公室的工作人員已遍布全球60多個駐地，並通過與世界各地的其他國際和地方組織的夥伴關係，努力確保人權原則能夠對人們的生活產生真正的影響。但是，由於長期資金不足，該辦公室目前比以往任何時候都需要強有力的合作夥伴。因此，扎伊德呼籲更多會員國以及私人捐助者參與，以擴大資金支持基礎，共同防範全球範圍內的人權危機不斷升級。
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SEIKO 精工5號盾牌60周年限定款 4R36-05K0K SRPA33J1
- 【2R】輕軟牛皮SPAIN進階版西班牙包 質感杏
- Keeley Ann帥氣拼接星星綁帶全真皮內增高休閒鞋(軍綠黃色67
- Keeley Ann質感壓紋素面OL全真皮中跟鞋(黑色685258310)
- CONTINUITA MIT 真皮屋 聖羅蘭流蘇手提肩揹兩用包(3色)
- 【卡蘿】輕便時尚購物車-25L波浪掛勾-串串小花橘(保鮮)
- 【MYN】CIRCLE-SEAMLESS JERSEY(短袖女款自行車車衣)
- ★限時下殺★LooCa 5cm天然乳膠床墊-單人加大3.5尺
- 日本Doctor Air 3D 按摩枕(粉)
- 【NINO1881】時尚髮絲紋輕硬殼可加大行李箱25吋-限量款兩色
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》