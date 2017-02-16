中新網2月16日電 據聯合國網站15日消息，聯合國人權高專辦公室15日發佈了迄今為止規模最大的2.53億美元的募捐呼籲。該辦公室呼籲各國政府和捐助者支持其工作，為保護全球各地所有人的人權作出努力。

聯合國人權高專辦15日發佈了2017年的2.53億美元的募捐呼籲。這是迄今為止規模最大的募捐呼籲。這筆資金將用於國內援助，支持聯合國獨立人權專家、聯合國人權理事會工作，以及與一些信託基金合作，解決如酷刑、現存的奴隸制和土著人民的權利等問題。這筆預算外資金不包括該辦公室今年的1.07億美元的常規預算。

聯合國人權高專扎伊德14日在紐約的記者會上指出，國際社會至今未能防止、減少和解決衝突。持續的戰爭使極端主義團體的暴行愈演愈烈，釀造出令人震驚的苦難，迫使全球數百萬人逃離家園。在許多國家，排外心理、種族和宗教歧視已進入主流談話之中，並在每天得到擴散和紮根。

扎伊德表示，國際社會迫切需要廣泛的同情、穩定以及保護人權所要求的包容性發展。今天對人權所做的努力將有效防範未來不斷加劇的暴行以及衝突帶來的後果。推進人權將使所有國家、地區重獲穩定。

扎伊德：「實現穩定和抗禦能力的最有效、最可持續、最公平和最節省成本的方式是投資於人權。正義、平等、零歧視以及包容性的發展，將使所有人從經濟和社會的進步中受益；這是建立和平的槓桿。我今天向你們提出的首要呼籲，是呼籲理智。」

扎伊德表示，目前，聯合國人權辦公室的工作人員已遍布全球60多個駐地，並通過與世界各地的其他國際和地方組織的夥伴關係，努力確保人權原則能夠對人們的生活產生真正的影響。但是，由於長期資金不足，該辦公室目前比以往任何時候都需要強有力的合作夥伴。因此，扎伊德呼籲更多會員國以及私人捐助者參與，以擴大資金支持基礎，共同防範全球範圍內的人權危機不斷升級。