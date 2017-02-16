全國首家古建築活化利用建成的私立博物館開館北京新浪網 (2017-02-16 15:21)
稀有的元青花一束蓮紋碗 葉錦生 攝
中新網雲浮2月16日電 (索有為 葉錦生)全國首家通過古建築活化利用建成的私立博物館——郁南詩禮傳家民辦博物館，16日在廣東省雲浮市郁南縣開館。
當日，2017年南江文化(連灘)藝術節在享有「中國民間藝術之鄉」的郁南縣連灘鎮舉行，持續約3個多小時的大匯演、大巡遊共吸引十萬余市民和遊客前往觀賞。
藝術節上開館的郁南詩禮傳家民辦博物館是民間非營利性機構，坐落於郁南縣連灘鎮蘭寨南江文化創意基地，通過古建築活化利用建成，面積500多平方米，收藏有從春秋戰國至明清時期的文物1萬多件。博物館設有南江茶文化展廳、狀元文化展廳、南江青瓷文化廳、南江青銅文化、南江古生物展廳、南江古陶瓷文化、抗日戰爭紀念廳、南江傳統工藝廳、南江佛造像廳等九大展廳。其中的元青花一束蓮紋碗頗為珍貴，該碗存世僅400件。
據介紹，藝術節上參加大巡遊的12個方陣由該縣非遺項目擔當「主力」，麒獅賀歲、粵劇《漢文皇后》、山歌擂台和南江特色文化展演等，突出展現了郁南的民間藝術傳統文化和非物質文化遺產。(完)
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