中新網雅加達2月16日電(記者 林永傳)作為最早進入印尼的中資企業，中國銀行雅加達分行再添新網點。16日，中國銀行雅加達PIK支行開業，該行在雅加達的分支機構由此增加至7家。

中國駐印尼大使館經商處公使銜參讚王立平，印尼中華總商會常務副總主席、執行主席張錦雄，以及印尼中央銀行(BI)、印尼金融服務管理局(OJK)的代表出席了該支行開業儀式。

據中國銀行雅加達分行行長、印尼中國商會總會會長張敏介紹，中國銀行雅加達分行建立於1938年11月，是最早進入印尼的中資企業，也是中國銀行較早在海外設立的分支機構。

2003年4月15日，根據中國人民銀行與印尼中央銀行簽訂的雙邊協議，中行雅加達分行重新恢復營業。目前已在雅加達、泗水、棉蘭三大主要城市設立9個分支機構，現有員工200多名，所有機構均能提供全程中文服務。

張敏稱，通過復行后十二年的發展，中行雅加達分行重點支持了印尼國家電力公司、印尼國家石油公司和印尼鷹航等能源、交通運輸、基礎設施行業，成為支持印尼經濟與社會發展不可或缺的重要力量。

與此同時，中國銀行雅加達分行還成為「走出去」中資企業投資印尼的首選銀行合作夥伴；成為印尼最大的人民幣現鈔供應商。在人民幣清算、人民幣存款、人民幣兌換交及掉期保值等金融服務領域有著絕對領先優勢，是印尼金融領域當仁不讓的人民幣金融服務首選銀行。

在印尼央行根據「CAMEL評級法」評級中，中行雅加達分行多年一直保持駐印尼外資銀行中的最好級別，並連續多年榮獲印尼主流媒體《BISNIS INDONESIA》評選的「印度尼西亞最佳效率銀行」稱號。

張敏說，在業務發展蒸蒸日上的同時，該行十分重視履行企業社會責任，每年開展慰問孤兒院、資助貧困學生、向受災民眾捐贈等活動。

王立平和張錦雄分別代表中國駐印尼大使館和印尼中華總商會致辭，對中國銀行在印尼取得的業績表示祝賀。(完)