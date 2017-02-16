中國規模最大漁具展天津啟幕北京新浪網 (2017-02-16 15:21)
展會上，中國傳統竹藝魚竿受熱捧。 中新社記者 佟郁 攝
展會吸引了許多市民。 中新社記者 佟郁 攝
2月16日，碧海(中國)2017年春季釣具產業博覽會在天津梅江會展中心啟幕，歐美、日本、韓國等在華企業赴津參展。作為目前亞洲最大的漁具展銷會，碧海釣具展是中國國內最具規模的漁具交易平台，自上世紀80年代末以來，已先後在北京、河北、天津等地成功舉辦了40餘屆。
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