中新網2月16日電 據日媒報導，自本月上旬起，今年1月抵日的美軍F35B隱形戰機開始在日本山口縣岩國基地展開飛行訓練，將負責執行東海與日本海海域的警戒任務。

據報導，F35B戰機是美國海軍陸戰隊的新銳戰機，這種可以垂直起降的戰機是在今年1月18日飛抵日本，第一次在海外實施部署。

目前，F35B戰機常駐在日本山口縣美軍岩國基地，但在今秋，美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂」號將部署在長崎縣佐世保美軍海軍基地，F35B戰機將作為「黃蜂」號的艦載機投入使用。

從2月上旬起，F35B戰機已經開始飛行訓練，近期也將飛往沖繩美軍普天間基地和東京的美軍橫田基地。