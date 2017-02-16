美軍F35B戰機開始在日本訓練 負責海上警戒任務北京新浪網 (2017-02-16 15:25)
中新網2月16日電 據日媒報導，自本月上旬起，今年1月抵日的美軍F35B隱形戰機開始在日本山口縣岩國基地展開飛行訓練，將負責執行東海與日本海海域的警戒任務。
據報導，F35B戰機是美國海軍陸戰隊的新銳戰機，這種可以垂直起降的戰機是在今年1月18日飛抵日本，第一次在海外實施部署。
目前，F35B戰機常駐在日本山口縣美軍岩國基地，但在今秋，美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂」號將部署在長崎縣佐世保美軍海軍基地，F35B戰機將作為「黃蜂」號的艦載機投入使用。
從2月上旬起，F35B戰機已經開始飛行訓練，近期也將飛往沖繩美軍普天間基地和東京的美軍橫田基地。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Calvin Klein 皮帶．Calvin 罩衫．Calvin 滾珠．Calvin T恤．Calvin 錢夾．Calvin 證件夾．Calvin Klein 對錶．Calvin Klein new．Calvin 卡片夾．CK 手錶 Calvin．Calvin 淑女襪．Calvin 相機包．Calvin 手鍊．Calvin 內褲．Calvin 紳士襪．Calvin Klein 36．Calvin 手鐲．Calvin CK 背包．Calvin 郵差包．Calvin Klein 手錶．Calvin 身體乳．Calvin 方巾．Calvin 淡香．Calvin Klein 內褲．Calvin 平口褲．Calvin Klein CK．Calvin 淡香精．Calvin 拉鍊袋．Anne Klein．Calvin 提包
- VIAN OCEANE薇愛海洋 Ocean Sound 頸部保濕乳液 60g 2.12 f
- LooCa旗艦網布5cm天然乳膠床墊-單人3尺
- 那魯灣 鮮凍生鮮甲魚(鱉)6包(500g/包)
- 【Lily Royal】Lily Loyal 天絲 俏皮青春 雙人兩用被床包組
- 艾莉絲-貝倫 星星月亮 100%純棉 雙人加大鋪棉兩用被床包四
- KunBa-KunBa 比利時進口乳膠床墊平面式-單人加大3.5尺
- 【M2M】純色重工鏤空刺繡五分袖連衣裙(共二色)
- 【ASUS】ESC500 G4 直立式繪圖工作站
- Panasonic 國際牌 43吋 VIERA LED 電視 TH-43D410W
- 【2R】KMoss凱摩斯牛皮限量包 原味駝
美刊解析「山東」號航母：較遼寧艦有改進 【北京新浪網】
男女結伴做志願服務聯誼交友【北京新浪網】
大樂透又開3注1000萬 今晚獎池33.82億【北京新浪網】
女司機撞人後踢打躺地傷者 被拘留20日【北京新浪網】
3D：陝西一官員被指「當二奶面嫖娼」 紀委調查【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》