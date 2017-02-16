徐家新：研究解決司法改革中遇到的新情況新問題北京新浪網 (2017-02-16 15:26)
新華網北京2月16日電（於子茹）2月16日，在全國高級法院政治部主任會議上，最高人民法院黨組成員、政治部主任徐家新說，深化司法體制改革進入決戰階段，要求以更大力度狠抓改革落實，要積極研究解決司法改革中遇到的新情況新問題。
徐家新說，前不久，最高人民法院專門下發通知，要求各高院認真收集和報送司法人事制度改革方面存在的問題、困難，並結合中央司法改革精神和本地實際提出意見建議。最高法院將對各地反映的新情況新問題進行匯總梳理、深入分析，及時研究提出指導性意見或答覆口徑，並根據需要適時協調中央有關部門，研究制定相關配套制度，確保司法改革任務不折不扣落實到位。現在，各地法院反映比較突出的問題主要有：法官等級與行政職級脫鉤后的相應待遇保障問題，法官逐級遴選的配套保障問題，未入額法官的分流安置問題，審判團隊組建問題，法官助理培養和初任法官選任銜接問題，審判輔助人員短缺的問題，司法行政人員的隊伍穩定問題，法院各類人員之間的交流問題，內設機構精簡整合后領導與非領導職數的核定、使用問題，等等。對這些新情況新問題，各級法院要發揮主觀能動性，不等不靠，善於用系統思維和改革辦法破解難題，不斷把司法體制改革向縱深推進。
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