新華社成都2月16日電？ 題：「農房流轉」在川中丘陵農村「浮出水面」

新華社記者周相吉

往年這個時候，唐恭貴把房頂的瓦翻好后，扛著麻袋外出務工了。但今年，他不再外出務工，而在家數「票子」。

唐恭貴是四川省樂至縣孔雀鄉孔雀寺村村民。這個村有600多戶1870人，約有一半的人在外務工。村支書曾兵說，他們掙錢後幾乎都會用於修建房屋。一些人把房子弄好后，舉家外出務工，造成房屋空置，周邊雜草叢生。

唐恭貴第一次修建房子時，還不到20歲。挑沙子、擔磚頭、扛水泥……他和家人耗時費力，花掉家中積蓄，修建了三間瓦房。

上世紀末，唐恭貴先後赴大連、成都等地務工。2002年，他返回老家時，發現房屋已垮塌。唐恭貴決定修建房子。當年金秋時節，村民收割水稻，他修建房屋。

「年底就修好了，兩層樓，房頂蓋著紅瓦，花了3萬多元。」唐恭貴說，為修建房屋，他借了2萬元。為了還賬，2003年，唐恭貴一家三口舉家外出務工。

在成都，唐恭貴做起了搬運工。「扛不鏽鋼建材。」唐恭貴說，幹活間隙，他會想起老家房子。

前些年，唐恭貴終於還清了欠賬，女兒也成家立戶。但他窮盡所有積蓄修建的樓房開始爛了……這意味著他又要修房！

2013年，孔雀寺村開始熱鬧起來。位於村裡的現代林業科技示範園區開始建設，新村聚居點建設也正式啟動。

2014年，孔雀寺村新村聚居點修建完成。唐恭貴出了10萬多元，擁有了一棟160多平方米的2層小洋樓。孔雀鄉鄉長吳洪貴說，這個村有112戶農民在聚居點擁有樓房。

唐恭貴的女兒唐麗娟說，由於村裡沒什麼人氣，他們仍舊外出務工。「這麼好的樓房閑置著，有點心痛。」

曾兵說，目前孔雀寺村的部分農房正由資源變資產，有的還變成資本。

2016年5月1日，樂至花香休閑度假村正式開業，度假村執行董事長劉勇說，他們與孔雀寺村12戶農民簽訂租房協議，租期6到10年不等。第一年租金是2500元，此後每年遞增500元。

讓唐麗娟心痛的「自家閑置樓房」如今變成度假村的茶樓。唐麗娟也成為度假村員工，在茶樓上班，每月工資2000元左右。唐麗娟說，這比外出務工強。「家鄉變化太大，丈夫也回來就業，一大家人住在一起，父親在家『數票子』就行了。」

吳洪貴告訴記者，農房資源變資產或資本正在成為現實。在孔雀寺村、馬鞍山村，一些農民已開始利用房屋辦起「微型農家樂」。