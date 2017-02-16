國際在線消息（記者 陳惠婷）：由廣州市團校、廣州市穗港澳青少年研究所組織編寫的《廣州青年發展報告2016》（藍皮書）近日在廣州發佈。該書是在「穗港澳青年價值觀比較研究」課題報告基礎上編寫的，是首次對廣州、香港、澳門地區青年價值觀進行橫向比較研究的報告。

報告從志願服務參與動機、職業價值觀、婚戀家庭觀、幸福感等方面展開深入系統的實證性比較研究，從社會學、社會工作、心理學、教育學、犯罪學、政治學等多個學科視角，深入研究、分析當代穗港澳青年價值觀的基本特徵與差異。

研究發現三地青年有不少共同點。包括「個人努力造就人生成功」是普遍恪守的信條；在對「幸福生活主要標準」的選擇上，都把「身體健康」排在了第一位;擇偶時首先考慮的三個條件驚人相似，看重性格、道德品質等精神層面。

三地青年也各有各特點。其中父母的受教育程度對三地青年的社會信任方面也截然不同，廣州青年社會側重的是「母親的受教育程度」，港澳青年社會信任度則是「父親的受教育程度」。

研究發現，廣州青年比港澳青年更自信，女性比男性更有把握。穗港澳研究所研究員認為，這與當代社會發展及男女平等等因素相關，同時，受訪對象均為35歲以下女性，她們正處於人生最豐盛時期之一，自信、自尊及自控力高，也易於理解。而在最不能掌控生活的年齡調查中，廣州和澳門青年認為是「20歲以下」這一求學期，香港則是「0歲以上，人生邁入職場合后」。家庭層次中，廣州和澳門的中高層家庭背景青年認為「自己最能夠掌控生活」；香港的研究結果則顯示，社會層次越高，對生活掌控能力越強；但是在澳門，高層家庭背景出身的青年反倒認為自己無法掌控生活。研究員認為，這說明青年的自我評價結果顯示並不與政治經濟社會地位完全相關。

本研究以穗港澳地區15-34歲常住青年人口作為研究對象，採用配額抽樣的方式，在穗港澳地區共發放2400份問卷，其中廣州地區發放1000份，香港地區發放800份，澳門地區發放600份。

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