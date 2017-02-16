國際在線報導（記者 喬全興）：中國機械工業聯合會會長王瑞祥１６日表示，２０１６年，中國機械工業增加值增速達９．６％，好於年初預期。同時，全行業在產業結構調整方面取得顯著進展，環保產品增長突出。未來將重點突破一批高端裝備短板，開發一批標誌性、帶動性強的重點產品。

中國機械工業聯合會會長王瑞祥１６日在該聯合會舉行的四屆四次會員大會上表示，２０１６年以來中國機械工業主要經濟指標增長速度超年初預期：「據統計，全年機械工業增加值增速９．６％，好於年初預期；主營業務收入２４．５５萬億，同比增長７．４４％，高於上年同期４．１個百分點；實現利潤總額１．６９萬億元，同比增長５．５４％，高於上年同期３．０６個百分點；實現進出口總額６４７４億美元，同比下降２．８６％，實現貿易順差１０２０億美元。重點監測的１１９種主要產品產量中，有７６種產品同比增長，佔比超過六成。」

與此同時，中國機械工業結構調整積極推進，轉型升級取得明顯成效，符合國家政策導向的產品穩定增長。中國機械工業聯合會專家委員會副主任蔡惟慈介紹：「一是與消費、環境保護關係密切的產品產量保持增長。環保產品增長突出，１－１２月環境污染防治專用設備同比增長３０．３％，其中大氣污染防治設備同比增長２９．６５％，水質污染防治設備同比增長３７．０４％。二是與新能源、智能製造相關的產品銷售快速增長。全年新能源汽車產銷量分別為５１．７萬輛和５０．７萬輛，同比分別增長５１．７％和５３％；」

但值得注意的是，當前機械行業發展面臨的市場環境依然嚴峻，產業轉型升級的任務更加繁重。對此，中國工業和信息化部副部長辛國斌表示，未來將重點突破一批高端裝備短板，開發一批標誌性、帶動性強的重點產品：「突出高端引領，提供供給水平和質量，要重點突破一批高端裝備短板。生產裝備、關鍵核心零部件，是製作業發展的重要瓶頸，要通過國家重大科技專項，重大工程，短板裝備專項攻關等，下決心攻克一批長期依賴進口，以及戰略展業急需的裝備，開發一批標誌性、帶動性強的重點產品，和重大裝備，要著力推動重大技術裝備推廣應用，生產出的裝備實現市場應用，才是產業成功的標誌，高端裝備尤為需要政策推動。」

據預計，２０１７年中國機械工業有望延續上年趨穩向好的態勢，行業運行保持平穩增長，但增速可能會低於２０１６年。

標籤：