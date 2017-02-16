中新網2月16日電 台灣《聯合報》16日刊文稱，台灣地區以質優與價廉的醫療體系與低物價被評為最佳宜居地。雖然海外高階白領對其評價高，卻不能代表台灣地區一般民眾的想法。

文章摘編如下：

去年8月InterNations一項跨境「宜居」調查，台灣地區在67個國家和地區中拔得頭籌。調查中最受矚目的兩項為「生活質量」與「個人理財」；前者台灣地區以質優與價廉的醫療體系勝出，後者則是以穩定而偏低的物價贏得青睞。

海外高階白領對台灣地區「宜居」評價高，固然可喜，卻不能代表台灣地區一般民眾的想法，否則「居住正義」怎會成為社會運動的主流議題？何況最近台當局又開始重視「都更」，何嘗不是因為小區老舊且到處違建。「都更」喊了多年，台當局並非沒有法令，落實卻極為有限。

台灣雖不大，都會卻不少，林蔭大道是都會標章，豪宅與高級小區則為都會地標。在這些蛋黃區中，有錢人家自成一個封閉的天龍小區，有富麗堂皇的建築外觀、良好而安全的管理、極盡奢華的裝潢。健保與醫療對他們而言真的是便宜，物價再怎麼波動也少不了三餐美食，每月所繳的管理清潔費可能高過大部分退休者的年金。

走出天龍小區，轉進巷道即彷佛進入另一個世界；一眼望去房子老舊不打緊，處處可見寸土必爭的巧思，嘆為觀止！這裏的居民擔心蔬菜水果漲不停，擔心下班回家車子沒得停，擔心小孩上學碰到壞人，擔心鄰居半夜爭吵難入眠……最近更擔心退休金不足以安度晚年。公共空間原本不足，隔壁鄰居只好斤斤計較、劍拔弩張。

誰都知道，「都更」可以美化城市、減少居住災害、促進經濟活絡，還可以提升人們生活的質量，不讓一個城市兩個世界的現象繼續擴大。於是，有哪一個台灣縣市長不在選舉中誇下海口宣示「都更」，要落實居住正義呢？然而年復一年，全台超過30年屋齡的房舍已佔36%了，且從今年起，台灣老人數量要超過小孩，而台灣房舍的老化程度更甚於人口。

由於「都更」涉及個人人權與集體安全以及私利與公益的糾葛，使得多年來台當局推動老舊住宅「都更」，常卡在住戶難以協調，甚至釘子戶也時有所聞。儘管如此，當居民們認為「連巷道中的停車與違建都處理不了，還能執行『都更』嗎？」就會了解，人們對當局缺乏信心也是問題的癥結。

台灣作為宜居之島，不是因為海外人士能樂活，而是讓台灣民眾能安身立命！近日的遊覽車翻車事故致33人不幸罹難，幾個月前遼寧陸客團在台發生火燒車事故釀26死，台當局不是才宣示提升旅遊質量與安全嗎？不幸事件究竟要發生幾次，公共安全議題才會被重視！(薛承泰)