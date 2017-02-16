中新網南京2月16日電 (記者 崔佳明)16日，揚州市第八屆人民代表大會第一次會議開幕，揚州代市長張愛軍向大會作政府工作報告時說，2016年揚州地區生產總值4449.4億元，增長9.4%；一般公共預算收入345.3億元，增長2.5%。其中，服務業增加值佔GDP比重提高到45%，對經濟增長的貢獻率達到56%。

這是揚州新一屆人民代表大會的第一次會議，是依法選舉產生該市人大常委會、市政府領導班子的一次換屆會議。對2016年揚州政府所做的工作，報告使用了六個簡短標題進行概括：產業結構持續優化；發展活力不斷增強；城鄉面貌明顯改變；人民生活日益改善；社會發展和諧繁榮；政府自身建設不斷加強。

在回顧本屆政府五年來的工作，張愛軍說，「2016年地區生產總值、一般公共預算收入分別是2011年的1.69倍、1.58倍，揚州經濟社會發展實現『十二五』順利收官、『十三五』良好開局。」特別是，五年來，每年制定民生工作「1號文件」，新增財力70%用於民生；全面完成人均年收入5000元以下低收入農戶脫貧目標。張愛軍稱，可以說，過去五年是揚州綜合實力提升最快、城鄉面貌變化最大、人民群眾得實惠最多的時期之一。

展望未來五年的工作，張愛軍表示，堅持「穩中求進」，持之以恆做強實體經濟；持續「聚力創新」，突出企業主體，著力打造高水平創新平台；牢固樹立綠色發展理念，走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展之路；突出「聚焦富民」，深入推進全民創業，到2021年力爭城鄉居民收入達到省均水平。

對於今年的工作，張愛軍在政府工作報告中說，重點抓好振興壯大實體經濟、持續推進創新驅動、更高層次上統籌城鄉區域發展、加快綠色低碳循環發展、主動融入國家和省重大發展戰略、優化區域資源配置、多措並舉加快富民步伐和加強和創新社會治理等八個方面工作。

翻閱今年揚州的政府工作報告，對人民群眾關心的民生問題，報告不吝筆墨。從醫療到教育從就業到社保、從住房到養老、從居民的出行到扶貧開發等等，特別是列出的今年要辦好12項重點民生實事，實實在在，如關閉搬遷844個規模化畜禽養殖場和106個小船廠、砂石場；關停36家化工企業；以人均年收入7000元以下低收入農戶今年全部脫貧等。

同時，政府工作報告還提出，今年揚州全市經濟社會發展主要預期目標是：GDP增長8%，服務業增加值佔GDP比重46%以上，全社會研發投入佔GDP比重2.4%，城鄉居民人均可支配收入與經濟發展同步增長，完成節能減排省定目標。可見，服務業已經成為新常態下揚州全市經濟平穩增長的重要支撐。(完)