中華職棒／投手發揮優異 富邦熱身賽大勝江蘇NOWnews今日新聞 (2017-02-16 15:09)
富邦悍將今天和中國江蘇在高雄燕巢舉行熱身賽，結果富邦悍將靠著頭兩局打下的5分大局，持續保持著領先優勢，並在7名投手的協力封鎖下，僅讓對手拿到1分，終場以8：1擊敗中國江蘇，取得熱身賽的勝利。
儘管陣中多名主力被中華隊徵召，但靠著幾名年輕小將們的出色發揮，首局富邦就攻勢連連，前6棒連續6支安打、打下4分，加上2局下余孟雄又靠著高飛犧牲打，打回本場個人的第2分打點，2局結束富邦已取得5：0的大幅領先。
富邦投手前4局沒有給對手太多機會，僅讓對手靠著四壞和守備失誤上壘過，沒被敲出任何安打。不過5局上，潘庭豐上場接任投球工作，一上來就被敲安，接著江蘇隊開始展現他們速度的特色，靠著捕手失誤和盜壘一路推進到三壘，接著再靠著內野滾地球回來得分，將分數追成5：1。
不過富邦在7局下展開回擊，靠著對方的守備失誤和保送，攻佔上得點圈，接著張淯虎適時敲出左外野方向安打，打回1分點，雙方又再次回到5分差。8局下又乘勝追擊，靠著連續安打將領先擴大為8：1。
9局上，林羿豪上場關門，穩穩抓下3個出局數，也幫助義大守下這場比賽的勝利。
富邦此役派出黃亦志、陳泓亦、彭世杰、潘庭豐、蕭一傑、增菘瑋、林羿豪等7名投手輪流上來調整，除了潘庭豐失掉1分外，其餘球員都能力保不失，是本場比賽克敵的關鍵。
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