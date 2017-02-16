美國職籃NBA，邁阿密熱火一個月以前從打敗休士頓火箭開始13連勝，這一場又以117比108擊敗火箭。即將主辦紐奧良明星週末的鵜鶘隊以95比91力克曼菲斯灰熊，達拉斯小牛隊下半場大逆轉失敗，以91比98敗給底特律活塞。



（陳楷報導）



熱火打完前三節最多領先火箭20分，火箭本季第一次全場落後48分鐘沒有領先過，最後以八分落敗。熱火懷特塞23分14籃板五阻攻，韋特斯23分九籃板七助攻，德拉格奇21分，替補泰勒強森16分七籃板。火箭在三分線外出手40次但命中率不到三成三，哈登38分籃板助攻各12次，本季第15場大三元，安德森17分。



而灰熊從領先鵜鶘九分打完前三節最多落後18分，第四節大反攻卡特剩下48秒三分球追到一分差距，不過鵜鶘戴維斯外線長射又領先三分，灰熊連續三次不進落敗。戴維斯18分七籃板，希爾23分，哈勒戴19分籃板助攻各七次。灰熊蓋索15分12籃板九助攻準大三元，康利17分，蘭道夫16分九籃板。



至於小牛上半場命中率三成三，大幅落後活塞27分；不過下半場換成活塞命中率掉到三成一，小牛一路追趕還是以七分落敗。活塞傑克森22分，魯爾20分八籃板，莫里斯六分14籃板，卓蒙德九分11籃板，活塞全隊比小牛多抓了19個籃板，小牛諾威斯基24分10籃板，巴恩斯16分。威廉斯12分六助攻。



