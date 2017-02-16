（中央社記者劉麗榮台北16日電）銓敘部今天在考試院會提出最新精算報告，根據現行退撫制度，政府未來30年須負擔新台幣1兆6209億元，並於2025年達到最高峰，面對持續累增的財政負擔，將配合政府推動年改。



考試院上午舉行院會，銓敘部提出「公務人員退撫舊制年資應計退撫經費」最新的精算報告。報告中指出，精算2016年至2046年，如維持目前退撫舊制及18%給付制度，預估政府將負擔1兆6209億元，2025年達到最高峰，當年給付額計586億元，之後逐年遞減，到2058年首次低於100億元，2087年完成給付。



銓敘部說，根據精算結果，退撫舊、新制過渡期間，如現行公務員退休給付條件維持不變，公務員退撫、18%仍持續呈現逐年累積趨勢，到2025年、2024分別達到給付的最高峰後，才會反轉下降。



銓敘部說，對於持續累增的財政負擔，銓敘部必須推動年金改革，規畫緩和漸進調降公務人員退休所得，並積極檢討優惠存款制度，同時將上述制度調整後可節省的費用在扣除地方政府自籌款後，全數挹注退撫基金，這才可以維持退撫基金財務的永續。



銓敘部統計，至2015年底，已退人員及遺族部分共有15萬8962人，年度平均總所得為42萬4048元，同時支領月退及優存的人數計12萬3092人，月退的平均年度領取金額為30萬4231元，優存的平均年度領取金額則為17萬1726元。至於領取月撫慰金的人數為1萬2252人，平均年度領15萬6778元；領取年撫卹金的人數為3121人，平均年度領取12萬9092元。



現職公務員具有退撫舊制年資者，根據報告，計有12萬8783人，平均年齡49.9歲，平均退撫舊制年資6.13年，平均俸額3萬8456元。其中具優存資格者計9萬5724人，平均年齡50.66歲，優存平均年資5.62年，平均俸額4萬563元。1060216