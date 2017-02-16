前美國在台協會(AIT)台北辦事處長楊甦棣今(16)日透露，AIT台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護。這項舉措被視為美國對台灣朋友的承諾「具象徵性的表示」。但是美軍陸戰隊來台，有著讓日後美國撤僑更方便的意涵，同時美軍犯罪問題也不容忽視。

提升撤僑與防禦能力

美國最近2次在東亞大規模撤離僑胞，最著名當屬1975年４月南越淪陷，從西貢撤僑，以及2011年日本311地震發生後，從日本撤離僑胞至台灣。內湖AIT新址鄰近松山國際機場，周邊交通便利，有助於鄰近國家發生緊急事端，美國將僑胞撤離至台灣。

另外，即將完成的AIT新館主體建築居高臨下、圍牆後有腹地縱深計設，並有阻絕設施，猶如碉堡般的易守難攻設計，如今再有陸戰隊進駐，防禦能力更上一層樓。回顧2012年利比亞班加西美國領事館遇襲事件，當時美國國務院輕忽極端伊斯蘭分子威脅警告，加上使館內縱深與武裝人員又不足，僅管大使史蒂文斯(John Stevens)躲入館內安全室避難，但仍不幸因大使館遭縱火而喪命。

有鑑於此，AIT新館強化防禦，背後恐怕有更深意涵。台灣與美國關係長期友好，因此極不可能發生類似利比亞與伊朗大使館遭民眾攻占事件，較有可能而是大陸對台動武。身為台灣最主要盟友的美國需要在台擁有一座堅固的指揮中心，據傳新址能供直升機起降，一旦大陸犯台，美國認定台灣守不住，將有助於使館人員撤離。

美軍難約束的犯罪問題

美軍在1945年6月占領沖繩，同年8月日本投降後，美軍一直對沖繩實施統治直到1972年，才將沖繩交還日本政府，但是以陸戰隊為主的美軍仍常駐沖繩，以維持亞太利益。美軍留在沖繩，雖然保衛了日本國家安全，但是軍機起降產生的噪音與安全危害，至今仍讓沖繩仍極為不滿；更糟的是，沖繩美軍三不五時不守法的反罪行為，令駐日美軍指揮官傷透腦筋。

日本政府統計在1972至2015 年間，駐沖繩美軍及其家屬的刑事犯罪，一共有5,896 件，其中9.7%為殺人、性侵女性等重大犯罪、美軍犯下竊盜行為比例為50%、傷人與脅迫等犯罪佔18%。美軍性侵日本女性幾乎每隔幾年就會發生，2016年3月，沖繩美軍基地一名海軍士兵涉嫌性侵一名來自福岡的女性；4月28日，一名20歲日本女性遭到32歲美軍陸戰隊文職人員辛扎托(Kenneth Shinzato)性侵，最後還慘遭殺害。這起事件再度引爆沖繩人對駐日美軍的極度不滿，要求美軍滾出去。最後駐日美軍陸戰隊司令尼柯森(Lawrence D. Nicholson)不得不前往沖繩縣廳，為屬下犯的過錯道歉。