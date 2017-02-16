一掃前役「僅」攻下17分4籃板4助攻的陰霾，「西河」Russell Westbrook在16日再度擦亮「大三元製造機」招牌，率領雷霆以116比105擊敗尼克。

Westbrook全場攻下38分14籃板12助攻，本季個人第27次大三元到手，也成為NBA史上單季大三元次數第3多的球員，距離排名第2的Wilt Chamberlain在1967-68球季創下的31次紀錄也僅有4場之差。

至於史上單季大三元次數最多的則是「大O」Oscar Robertson，他在1961-62球季共拿了41次大三元，該季平均成績為30.8分12.5籃板11.4助攻，也是至今唯一一為能夠單季平均大三元的球員。

Victor Oladipo為雷霆攻下21分，Jerami Grant則有13分進帳，雷霆此役在次節由Oladipo和Westbrook帶頭搶分，一口氣逆轉比數後奠定勝基。

「甜瓜」Carmelo Anthony在比賽首節手感火燙，單節狂砍19分幫助尼克取得領先，可惜之後遭到重兵看守，除了首節之外命中率僅36％，只能眼睜睜看著球隊被逆轉落敗。

Derrick Rose攻下25分，Courtney Lee則拿下16分，尼克另一要角Kristaps Porzingis此役腸胃不適，第三節時甚至有嘔吐的症狀發生，不過他依然上場33分鐘，攻下11分7籃板。