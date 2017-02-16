禽流感疫情 彰縣加強消毒防擴散中央社 (2017-02-16 15:02)
（中央社記者吳哲豪彰化16日電）台灣傳出H5N6禽流感疫情，彰化縣動物防疫所所長董孟治說，病毒應該是由候鳥帶來，目前只能針對縣內的養禽場加強消毒。
台灣傳出H5N6禽流感疫情，包括東部的花蓮縣以及西部的嘉義、台南以及雲林等縣市都傳出疫情，而和雲林縣只相隔1條濁水溪的彰化縣也提高警覺，擔心縣內飼養的1700多萬隻蛋雞、42萬隻的蛋鴨也會遭到疫情波及。
董孟治表示，這次新型的H5N6禽流感病毒經比對後，確認和韓國的病毒幾乎百分之百相同，顯示病毒應該為候鳥所帶來，但候鳥飛行範圍大，防不勝防，只能以加強消毒等措施因應。
董孟治說，到4月為止都是禽類流感的高峰期，今年算是暖冬，家禽類罹患流感的情形和往年相比少了許多，不過H5N6流感病毒傳染性高，他們仍不敢大意。
董孟治指出，病毒有可能經由候鳥傳入後，藉由家禽、人員、車輛以及箱籠器具等傳播，除了呼籲養禽業者注意禽舍的保溫及通風外，也籲請飼主注意養禽的健康情形，如果發現死亡有異常的情形，應立即進行通報，以防疫情擴大。1060216
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