▲勞動部今日偕同交通部公路總局與觀光局、行政院消保處，以及直轄市政府勞動檢查處，針對勞動、交通及消費者保護法令實施聯合稽查。（圖／記者陳彥驊攝,2017.02.16）

賞櫻團遊覽車翻覆釀33死意外引國人關注，其中康姓駕駛與蝶戀花旅行社間的關係一度撲朔迷離，繼台北市勞檢處初步證實駕駛與旅行社屬「僱傭關係」後，勞動部職安署署長劉傳名今（16）日也表示，兩者間確認為僱傭關係。

台北市、桃園市勞動局先前稽查蝶戀花旅行社、友力通運，友力通運黃姓負責人拿出契約稱車子和司機皆由蝶戀花負責，自己只是讓他們靠行；蝶戀花旅行社也出示契約，表示車子、司機與公司非僱傭關係。

但由於旅行社和車行各說各話，且兩間公司提供的資料不相同，為深入調查，台北市勞動局昨再度派員前往蝶戀花旅行社清查，根據取得的資料，初步認定蝶戀花旅行社和康姓司機有僱傭關係。

勞動部今日偕同交通部公路總局與觀光局、行政院消保處，以及直轄市政府勞動檢查處，針對勞動、交通及消費者保護法令實施聯合稽查。

針對康姓駕駛與蝶戀花旅行社間的關係，劉傳名表示，經過兩天密集的勞動檢查、調查後確認，駕駛與旅行社屬僱傭關係，因此旅行社必須負相關職災補償的責任。

至於蝶戀花旅行社未替康姓駕駛加保的情形，劉傳名則說，將會進一步裁罰。他接著指出，由於駕駛未加保，相關補助已經責成職災個案管理員協助家屬，依《職災勞工保護法》規定的補助事項提出申請。