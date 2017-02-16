賀陳旦：司機待命算工時 法令難規定中央社 (2017-02-16 15:01)
（中央社記者顧荃台北16日電）國道5號13日晚間發生賞櫻團遊覽車翻車意外，造成33人死亡，引發外界關注司機疲勞駕駛問題。交通部長賀陳旦今天表示，司機工作空檔的待命時間，是否算工時，無法用法令規定。
由台北市「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，13日傍晚結束行程，行駛國道5號準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。
當時遊覽車司機是否因疲勞駕駛才引發事故，引起各界討論。
賀陳旦上午出席行政院院會後記者會，對於遊覽車的工時問題表示，交通部與勞動部對司機工時的立場相同，司機總工時不可超過12小時，另基於安全駕駛考量，駕駛時間不可超過10小時，且連續駕駛4小時後必須休息。將針對評鑑不良的業者，勒令限期改善。
不過賀陳旦也坦承，司機在工作空檔的待命時間，是否算工時或休息時間，無法用標準法令做規定。若工作空檔時間完全操之於司機自己，沒受到業主指揮監督，就可當作不是工時；但如果停留時間短、或是需時時注意是否需要服務，就算工時。這需要將遊程做專業核判，才能判斷司機有沒有真正休息。1060216
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