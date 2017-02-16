美國大聯盟今天列舉多名去年球季因傷表現不理想，今年球季傷癒歸隊，期待能夠有好表現的關鍵球員，馬林魚隊台灣左投陳偉殷也在這分名單中，報導中指出，如果殷仔的身體是在健康狀態，或許能回復前年優異的表現。

陳偉殷去年與馬林魚隊簽下5年8000萬美元的天價合約，可惜的是殷仔沒有好的表現，明星賽後他就因手肘不適進入傷兵名單，9月中旬雖然復出，但依舊表現平平。而且陳偉殷在7月5日拿到第5勝之後，接下來的5場比賽沒再拿到勝投，還吞下兩敗。

去年陳偉殷戰績5勝5敗、防禦率4.96，與前年效力金鶯隊時防禦率3.34有段差距，今年若殷仔身體能夠保持在健康的狀態，設法將防禦率壓低到前年的水準，相信他會帶給馬林魚隊更大的貢獻。

亞洲還有幾名球員也在這分名單中，道奇隊韓籍投手柳賢振動了手肘靭帶置換手術（Tommy John），經過復健之後，去年季中好不容易才復出，但他只先發一場投4.2局失6分退場，吞下敗投，之後就沒再聽到他的消息，本季柳賢振會復出嗎？目前仍是未知數。

還有就是遊騎兵隊韓籍強棒秋信守，去年他四度進出傷兵名單，整季只出賽48場，對遊騎兵隊來說是戰力一大損失。因此今年遊騎兵隊不讓秋信守去參加經典賽（WBC），讓他參加完整春訓，期待秋信守可以在健康狀態下打完一整個球季。