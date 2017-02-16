國道翻車33死 林全下令盤查低價高風險一日遊產品台灣好新聞報 (2017-02-16 14:15)
政治中心／綜合報導
北市蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車13日晚間在國道發生嚴重翻車事故，造成33人罹難悲劇。行政院長林全今（16）日表示，台灣近年來發生多起旅遊事故，已嚴重傷害台灣觀光形象，遊覽車的安全管理制度應該全面檢討改進。未來評鑑成績不佳的遊覽車業者，請交通部加強查核輔導，期限內未能改善達標者，應立即停止營業，甚至撤銷執照。
行政院長林全今（16）日在行政院會率與會人員為罹難者默哀，並表示近年來發生多起旅遊事故，已嚴重傷害台灣觀光形象，請交通部立即針對低價攬客的一日遊產品進行盤查，並向國人揭露高風險的旅遊產品。
林全說，這次遊覽車翻覆意外，顯示政府對遊覽車的安全管理制度，有必要全面檢討改進，採取更積極的預防措施，以提升國內旅遊安全。
林院長指出，現行的遊覽車評鑑制度，過度仰賴市場機制，無法有效淘汰高風險產品及遏止惡性低價競爭現象。對於評鑑成績不佳的遊覽車業者，請交通部加強查核輔導，期限內未能改善達標者，應立即停止營業，甚至撤銷執照。
林院長強調，唯有從源頭管理，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，才能避免事故再次發生。對於司機超時工作、車輛維護不確實等弊端，請相關主管機關重新檢討，以健全我國觀光旅遊產業發展，並維護消費者旅遊權益與生命安全。
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