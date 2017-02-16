（中央社記者顧荃台北2017年2月16日電）政論節目主持人汪笨湖今天上午過世，行政院發言人徐國勇表示，感到難過、不捨，並在臉書上發文說「美好的仗，他已打完，我們接手吧」。



汪笨湖今天上午9時30分在成大醫院病逝，享壽65歲。



徐國勇中午受訪時表示，對汪笨湖的過世感到很難過、不捨，並推崇汪笨湖在台灣文學、媒體與政界方面，都有相當的影響力，對台灣有相當的貢獻。



徐國勇說，他與汪笨湖有相當好的交情，去年他接任政院發言人之後，曾去醫院探視汪笨湖，雙方談了1個多小時，汪握著他的手，一度不讓他離開。他也跟汪笨湖說，行政院長林全相當關心汪笨湖的健康狀況，汪笨湖也感謝林全的關心。今年農曆過年時，汪笨湖還寄了一箱蘋果給他。



徐國勇稍晚並在臉書發文說，「我的好朋友笨湖大哥真的走了！心情仍有不捨和激盪！」



徐國勇在臉書上表示，他是當台北市議員時認識汪笨湖，成為汪政論節目的固定來賓，感受到汪笨湖對台灣土地的熱愛，也學了一些主持技巧。



徐國勇說，汪笨湖是媒體人，因長期關注政壇，也可以說是政治人，「美好的仗，他已打完，我們接手吧！」