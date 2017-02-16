（中央社記者鄭崇生華盛頓2017年2月15日專電）立法院跨黨派立委組成的「台美國會議員聯誼會」近來訪問華府，不只與美國聯邦參、眾議員交流，一行人今天進入國務院、與亞太首席副助卿董雲裳會面，交流台美間的議題。



中華民國駐美代表處今晚為訪問團舉辦僑宴暨「雙橡園80風華」紀念郵票及郵摺發表會，台美國會議員聯誼會訪問團受訪時說，這趟華府行拜會國會兩黨多位參、眾議員，也與行政部門官員互動。



團員之一的民進黨籍立委王定宇更在個人臉書上貼出今天立委團在國務院杜魯門大樓大廳前合影及與董雲裳的合照。



王定宇說，非常感謝美方的安排，儘管川普政府才上任、許多主管東亞事務的資深官員未就位，但仍同意訪問團進入國務院大樓並與資深官員會談，他指出，相信這是在國務卿提勒森同意下才有的決定。



過去，總統蔡英文與新北市長朱立倫都曾以總統參選人身分訪美時、進入國務院與時任副國務卿布林肯會談。



對於訪問華府期間與美方立法、行政及學界交流了哪些意見？台美國會議員聯誼會會長蕭美琴表示，不便多透露細節，但主要聚焦台美經貿互動、台灣的安全及國際參與。



對台灣參與國際組織，蕭美琴則指出，川普對國際組織及多邊組織的態度可能有別於歷任美國政府，但仍希望尋求美國在國際空間的參與上有更多協助。



王定宇補充，關於這次世界衛生大會（WHA）、台灣會不會有遭穿小鞋的狀況仍要持續關心，美國政府人事尚未完全到位，台灣也會繼續努力、仔細觀察，繼續積極爭取美方支持。



對於台美深化經貿關係，蕭美琴則指出，美方朋友建議，台灣可展現更積極態度，若真要上談判桌洽談台美雙邊自貿協定（FTA），台灣是否做好包括國內溝通的準備？



她指出，雖然川普政府在區域經貿上的具體架構尚未出爐，但美國在沒有跨太平洋夥伴協定（TPP）後、會以什麼樣的區域經貿戰略深耕亞太區域，訪問團也都表達台灣希望能尋求強化與美國的合作與經貿關係的立場。



國民黨籍立委江啟臣則表示，美方人士多認為還需要多給川普時間，讓許多關鍵決策官員到位，他說，川普應會著重美國的實際利益，而與許多主要國家的關係，最後還是會回歸既有軌道與大原則。



其他訪問團成員還包括國民黨籍立委許毓仁、民進黨籍立委尤美女、邱議瑩及林俊憲與時代力量參團代表高潞．以用。