滿級分 北一樂隊小綠綠：妥善分配時間中央社 (2017-02-16 14:49)
（中央社記者梁珮綺台北16日電）「知道練樂隊很辛苦，更幫助我妥善分配時間。」北一女中彭宇涵笑說，自己的媽媽也曾是小綠綠樂隊一員，全力支持她。
彭宇涵有著一雙漂亮的大眼睛，長相清秀，笑容甜美，高一起參加樂隊吹奏薩克斯風，「一年級時只有練樂器、站立，高二開始練隊形，週六幾乎一整天要練習。」
由於練習時間長，加上比賽前往往要集訓，時間幾乎都花在樂隊，不過，彭宇涵仍保持好成績，訣竅就是上課時認真聽講，回家後把握時間唸書，她說，高三起會跟好朋友一起留晚自習，互相加油、打氣。
今天上午9時開放查學測成績，發現自己75級分時，「覺得很開心！」彭宇涵說，之前做考古題、模擬試題，數學分數在11級分上下。因家裡認養流浪狗，讓她想申請獸醫系，未來如果有機會，也想到非洲等國家進行醫療協助。1060216
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