塞爾提克四連勝 暴龍大逆轉黃蜂中廣新聞網 (2017-02-16 14:40)
美國職籃NBA，波士頓塞爾提克以116比108打敗費城七六人，塞爾提克最近12場比賽只輸了一場。多倫多暴龍則在第四節從落後17分演出大逆轉，終場以90比85擊敗夏洛特黃蜂也結束三連敗。
（陳楷報導）
塞爾提克出戰七六人下半場開賽拉出12比2的攻勢，聯盟第四節先生湯瑪斯最後12分鐘又攻下13分，全場33分，連續40場比賽得分超過20分，追平原本由海夫里謝克保持的隊史紀錄。史馬特21分八抄截籃板助攻各五次，克勞德18分，歐里尼克16分七籃板。塞爾提克唯一的缺點是全隊失誤24次本季新高。七六人的薩瑞奇替補上場但上場時間33分鐘、20分11籃板都領先全隊，柯文頓18分九籃板，諾爾16分七籃板，麥康奈爾12分八助攻五抄截。
暴龍打完前三節落後黃蜂17分，總教練凱西第四節乾脆讓新人波特爾、進聯盟第二年的包威爾以及替補喬瑟夫場，卻在不到五分鐘內打出了20比2的攻勢後來居上，最後一百秒羅瑞三分球加上萊特上籃取得五分保險，黃蜂巴圖投進三分球後卡羅剩下七秒再一個三分確保勝利。羅瑞21分籃板助攻各六次，包威爾17分，卡羅13分11籃板，瓦倫休納斯10分11籃板。黃蜂卡明斯基27分，華克24分九助攻，基德基爾克萊斯特14籃板。
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