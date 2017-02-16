籃網中鋒Brook Lopez在16日打出本季最佳表現，全場攻下36分並送出平生涯最高的8記阻攻，無奈球隊還是以125比129敗給公鹿，苦吞14連敗。

在前三節打完以13分落後的籃網在Spencer Dinwiddie帶頭下開始反攻，Dinwiddie全場19分有15分是在決勝節所斬獲，幫助籃網曾將比分追近至只有2分差距，不過公鹿在Giannis Antetokounmpo和Khris Middleton坐鎮下依舊未給籃網逆轉機會。

Antetokounmpo拿下全隊最高33分，終場前47秒籃下攻進2分是公鹿得以保持領先關鍵。至於Middleton則交出傷癒歸隊代表作，替補上陣拿下20分，比賽讀秒階段罰球全數命中，讓籃網犯規戰術未能奏效。

賽後公鹿教頭Jason Kidd表示：「這場比賽充分顯示了我們有多想念Khris（Middleton）在比賽末段處理球的能力。」因為腿筋撕裂的關係，Middleton一直到本月8日才回歸球場。

Antetokounmpo也相當慶幸Middleton能夠傷癒歸隊：「Khris讓比賽變得容易多了，他是個絕佳的控球者，有他的分擔可以讓我和Matthew Dellavedova的工作輕鬆許多。」

輸球的籃網成為聯盟中唯一一支明星賽前還沒辦法拿下10勝的球隊，不過頭號控球林書豪可望在明星賽後第一場比賽傷癒回歸，屆時將出戰金塊。