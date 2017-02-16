美國職籃NBA，克里夫蘭騎士113比104擊敗印地安納溜馬，騎士最近八場只輸掉一場，溜馬則吞下五連敗。聖安東尼奧馬刺則以107比79大勝奧蘭多魔術。



（陳楷報導）



三分射手庫爾佛一個月以前從老鷹被賣到騎士以後上個星期對溜馬大爆發，三分線出手九次進了八球，八天後騎士換到主場再打溜馬，庫爾佛三分線出手八次又進了六個拿下22分，庫爾佛也成為聯盟史上第七位投進兩千個以上三分球的球員。詹姆斯31分，爾文26分七助攻，湯普森12分12籃板



騎士全隊以四成六的命中率投進18個三分球，溜馬12個命中率更高達五成，羅賓森19分，提戈15分11助攻，透納15分七籃板，艾利斯14分七助攻。喬治從第一節以後連續12次出手落空，全場只得13分。



魔術跟暴龍買來的羅斯雖然已經跟球隊報到，但賣到多倫多的伊巴卡體檢過程太慢，聯盟到魔術跟馬刺的第二節才確認雙方交易完成，所以羅斯來不及登錄上場。馬刺艾爾垂吉第一節獨得13分，魔術上半場就落後馬刺25分，終場輸了28分。魔術命中率不到四成，17次失誤奉送24分給馬刺，艾爾垂吉全場23分，里納德22分，魔術佛塞維奇16分10籃板。



