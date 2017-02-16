美國職籃NBA，布魯克林籃網隊在明星賽前最後一場，第四節猛攻43分仍然以125比129吞下了14連敗。公鹿本季勝率雖然還不到五成但四連勝橫掃籃網，籃網以破隊史紀錄的主場16連敗結束上半季，加上明星賽之後的客場八連戰，布魯克林球迷想看地主隊贏球至少得等到三月中。



（陳楷報導）



公鹿第一節攻下39分，打完三節還領先籃網七分，不過籃網新人丁維迪在第四節獨得15分，幫助籃網追到兩分差距。公鹿的明星前鋒安提托孔波剩下47秒籃下得手取得四分保險，加上米德頓最後19秒連罰四分，公鹿總教練基德離開籃網到公鹿三年以來對陣老東家11場，只在兩年前的三月輸過一場，目前保持跨季八連勝。



安提托孔波攻下33分九籃板四抄截，替補孟羅以七成五的命中率攻下25分八籃板，本季動手術缺賽前50場的米德頓則打出傷癒歸隊四場以來最好的一場球，上場26分鐘攻下20分。公鹿命中率將近五成七而籃網也超過五成二，



羅培茲三分線出手十次進六球36分本季新高，另外八次阻攻也平了個人生涯紀錄，成為聯盟史上第一位單場投進六個三分球又送出八次阻攻的球員。丁維迪19分八助攻，布克18分，波達諾維奇跟哈里斯各14分。



