擺脫1月份勝率不及5成的低潮，騎士近況相當火熱，16日再以113比104擊敗溜馬，2月至今8場比賽有7場都拿下勝利。

頭號球星LeBron James依舊是騎士表現最亮眼的球員，縱橫全場拿下31分5籃板4助攻，Tristan Thompson則有12分12籃板的雙十演出。

Kyrie Irving和「帥哥射手」Kyle Korver的火力支援也是騎士搶勝關鍵，2人在決勝節初各投進2記三分外線，幫助騎士擺脫溜馬糾纏、奠定勝基。

Irving攻下26分7助攻，Korver則是進帳6記三分彈，全場共拿下22分，Korver在第二節初時投進NBA生涯第2千顆三分球，成為史上第7位達此紀錄的球員，賽後生涯三分球命中數來到2004，距離排名第6的Vince Carter僅有6球之差。

溜馬以Glenn Robinson III攻下19分表現最佳，至於主將Paul George此役則遭到嚴加看管，全場19投僅中4，拿下13分7籃板。