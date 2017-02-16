根據NBC報導，衛冕軍芝加哥小熊已經同意讓後援投手Hector Rondon(海克特・朗登)加入委內瑞拉國家隊，出征3月的WBC世界棒球經典賽。

28歲的Rondon是小熊倚賴的牛棚戰力之一，去年球季他吃下51局，防禦率3.53，並且有18個救援點，在Aroldis Chapman到來之前，一直都是球隊的終結者。

不過儘管如此，他去年的表現卻不是很穩定，在比賽後半段「放火」、上演劇場的戲碼也不少，因此才讓志在爭冠的小熊決定找來更加穩定的後援戰力。

據了解，其實Rondon在春訓時，健康狀態似乎不是很穩定，右三頭肌有緊繃的狀況，因此小熊願意讓他參加經典賽實在讓人有些意外。