WBC／小熊同意放人 朗登將代表委內瑞拉出征NOWnews今日新聞 (2017-02-16 12:49)
根據NBC報導，衛冕軍芝加哥小熊已經同意讓後援投手Hector Rondon(海克特・朗登)加入委內瑞拉國家隊，出征3月的WBC世界棒球經典賽。
28歲的Rondon是小熊倚賴的牛棚戰力之一，去年球季他吃下51局，防禦率3.53，並且有18個救援點，在Aroldis Chapman到來之前，一直都是球隊的終結者。
不過儘管如此，他去年的表現卻不是很穩定，在比賽後半段「放火」、上演劇場的戲碼也不少，因此才讓志在爭冠的小熊決定找來更加穩定的後援戰力。
據了解，其實Rondon在春訓時，健康狀態似乎不是很穩定，右三頭肌有緊繃的狀況，因此小熊願意讓他參加經典賽實在讓人有些意外。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MLB【NOWnews今日新聞】
32個號碼全包 土豪彩民大複式中大樂透1600萬【北京新浪網】
歐冠-天使+新援進球 巴黎半場2-0領先巴薩【北京新浪網】
後區再開連號！大樂透開3注1000萬落3省【北京新浪網】
這才是真拜仁！安切洛蒂就是沖歐冠的最強武器【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》