高佛跳出組成新三劍客 助騎士擊敗溜馬隊中廣新聞網 (2017-02-16 12:40)
NBA騎士隊在主場以113比104擊敗溜馬隊，季中轉隊到騎士的高佛，承接起因傷開刀勒夫的得分重擔，個人得到22分，跟詹姆斯、厄文三人合得79分，撐起了騎士隊的勝場優勢。
就數據來看，騎士隊的籃板及助攻都比溜馬隊少，三分命中率也略遜於對手，不過失誤則比溜馬隊要少。詹姆斯31分5籃板，厄文26分7助攻，高佛22分5籃板，其他球員只有湯普森得分上雙12分12籃板。
溜馬隊五人得分上雙，羅賓遜19分6籃板，提格15分11助攻，艾利斯14分7助攻，喬治13分7籃板。
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