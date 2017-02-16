NBA騎士隊在主場以113比104擊敗溜馬隊，季中轉隊到騎士的高佛，承接起因傷開刀勒夫的得分重擔，個人得到22分，跟詹姆斯、厄文三人合得79分，撐起了騎士隊的勝場優勢。



就數據來看，騎士隊的籃板及助攻都比溜馬隊少，三分命中率也略遜於對手，不過失誤則比溜馬隊要少。詹姆斯31分5籃板，厄文26分7助攻，高佛22分5籃板，其他球員只有湯普森得分上雙12分12籃板。



溜馬隊五人得分上雙，羅賓遜19分6籃板，提格15分11助攻，艾利斯14分7助攻，喬治13分7籃板。



