「賈桃樂」聞雞起舞賀新春 「正確職業觀念教育活動」劇場表演蓄勢待發



(中央社訊息服務20170216 11:40:29)「勞動部勞動力發展署桃竹苗分署」再度發布全新的「正確職業觀念教育活動」，一別過去於新竹就業中心的「賈桃樂學習主題館」館內演出，和桃竹苗三地的校園巡迴演出，今年特別新增了「夏日星光劇場」，以全民全齡為服務目標，全力幫助大家快快樂樂呷頭路，歡歡喜喜迎新「雞」！



桃竹苗分署賈桃樂學習主題館表示，三年來的正確職業觀念教育活動，皆由國內知名兒童劇團─蘋果劇團辦理，將職業介紹和各種職場裡需要關注的議題，用原創的劇場故事進行包裝，早已累積了一票忠實粉絲，觀賞總人數突破20,000人次，而今年的正確職業觀念教育活動主要三大部分：



一、 館內教育劇場演出6部全新的原創戲劇發表，共計84場，並將於近期重新打造劇場空間，期望創造在地「社區小劇場」。如欲報名欣賞館內教育劇場演出：https://goo.gl/6iwn1o，或查詢新竹就業中心「賈桃樂學習主題館」https://goo.gl/IdZqAM



二、 館外校園巡迴演出預計於3月中辦理12場於桃竹苗轄區內偏鄉地區之學校演出，提升偏鄉孩童的正確職業觀念。



三、 夏日星光露天劇場預計於7月中辦理的夏日星光露天劇場，以全民全齡為服務目標，不僅有精彩的戲劇表演，現場更有名人站台，「星」光閃閃又寓教於樂，歡迎親子共賞。若有任何需求及問題請上新竹就業中心「賈桃樂學習主題館」官方網站http://cdc.wda.gov.tw/home.do，或洽服務專線(03)534-3011#5223（賈桃樂學習主題館─陳先生）(02)2975-4400#19（蘋果劇團─邱小姐）。



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