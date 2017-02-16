明道學生大三必實習 畢業後與中科公司無縫接軌



(中央社訊息服務20170216 11:12:43)為培育在校學生建立職場職能，明道大學積極推動「3+1」教學實習計畫，即是三年在校學習、一年企業實習，提升畢業生職場競爭優勢。明道大學為目前高教體系中，唯一啟動學生全面實習之學校，尤其嚴選合作的企業對象，材料系結合中部科學園區，讓學生能與在地產業緊密連結，畢業即就業。



嚴選企業、訪視關懷，實習安心有保障明道大學位於彰化縣，實習企業鎖定中部各大工業區，讓實習就業都能與在地產業緊密連結。每家企業經數次拜會，確認支持學生實習，並能提供學生安全合理的工作保障，才與其簽約，與明道大學合作的企業包括：工業技術研究院綠能源中心、永源科技股份有限公司、紘暐機械工業股份有限公司、宇榮高爾夫科技股份有限公司、歐典生物科技等。此外，明道大學並安排各系實習輔導教師，在學生實習期間前往現場訪視，以確實瞭解學生表現。中科人才培育、就業率百分百 隨著台灣科技產業的發展越來越多元，中部科技園區、軟體園區越來越多企業進駐，明道大學材料與能源工程學系以材料研究為核心，發展綠色能源系統為教學目標，課程重點在能源材料、奈米薄膜、光電半導體及保固材料，在校期間培養學生學習一技之長，進入企業實習累積解決問題的能力後，畢業的學生除升學外，大部分皆任職於材料相關公司，可以將所學無縫接軌，例如：台灣應材公司、矽品科技公司、可成科技公司、捷普綠點科技公司等，除此之外，材料系也有多位傑出校友自行創業。根據調查，電算機及工程領域畢業的學生，平均月薪高於27K，表示該學門的畢業生，在就業出路及薪資水準上，皆普遍比其他領域高人一等。



菁英計畫專班授課、一對一個別指導教授明道大學不斷致力開創特色，強化優勢教學，今年將大刀闊斧推動「菁英班計畫」，當學年度學測成績達前標、統測級分達55分即可申請入學，保證四年免學雜費、住宿費。明道大學共有五個科系將成立菁英專班，分別還有材料與能源學系、數位設計學系、應用日語學系與餐旅管理學系，這五個科系皆將招收30個名額，採專班授課、一對一專屬指導教授、書院式集中住宿，培養學生自我管理、獨立及團隊精神，畢業後成為社會上的精英。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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