愛校從動手清淨校園開始



(中央社訊息服務20170216 11:03:19)為了讓回來上學的莘莘學子可以感受到學校的整潔跟精神，趕在寒假結束前的最後一個禮拜，明道學校財團法人明道大學總務處舉辦了「全校教職員工清淨家園活動」，由郭秋勳校長帶領全校教職同仁進行本次清掃活動。



打掃區域分成三區，全校教職員共有約一百多位參加，不論是校長、教授、主任還是職員，大家皆捲起袖子、戴上手套、拿著工具，兵分三路，一起動手打掃校園。活動一開始總務處講解打掃施作重點，除了撿拾人為垃圾，更要針對危害校園生態的外來種植物及灌木叢下的落葉進行清除，打掃過程中發現，灌木叢底下攀爬著藤蔓式的危害生態外來種植物，比如：小花蔓澤蘭、日本菟絲子，若不即早清除，就可能使樹叢失去與陽光接觸的空間，進而無法行使光合作用，形同以勒斃手法，終以枯萎凋敝作結。在作校園綠美化的工作時，秉持綠色校園宗旨，不灑農藥來對抗，而選擇人工式的修剪和摘除，雖然較為辛苦，但經過大家眾人一起來的投入服務，使得學習環境更加自然、舒適與健康了。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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