崑山科大崇青社寒假育樂營 帶學童做棉被及製作特色料理



(中央社訊息服務20170216 11:02:34)崑山科大崇德青年社與教育部資訊志工「滑出新體驗志工隊」等33位成員，至臺南市將軍區漚汪國小舉辦寒期育樂營，為學童們設計一系列的教學課程。包括活潑的衛生教育課程、手作DIY課程、融入臺灣傳統文化的英文課程、將「二十四孝」作為主題設計的大地遊戲，讓孩子從遊戲中學習。



該活動獲得國紹泌尿科學教育基金會的補助支持，第一堂課以戲劇表演讓孩子了解毒品所帶來的危害，活潑的上課方式清楚傳達衛生教育課程的目的，受到學童們熱烈的迴響，手創課程安排製作「熱縮片鑰匙圈」，孩子們看著熱縮片在烤箱裡的神奇變化都驚呼連連，在了解到熱縮片原理後，也得到了精緻的鑰匙圈，讓他們愛不釋手。



第二天邀請到自尼加拉瓜籍的蘇拉雅與何浩威兩位學生志工，為小朋友講授節慶文化與過年習俗，同時介紹年節美食與吉祥話，並應景地穿上喜氣洋洋的旗袍，與孩子互動熱絡。崑山科大餐飲系學生志工則介紹臺灣米食文化，讓孩子了解各種米的用法與適合的烹調方式，並用心設計手作課程，親自指導以當地農產，蘿蔔為主題，製作特色料理「炸甜年糕」，非常有趣。最後安排以「二十四孝」作為主題的大地遊戲，與孩子分享孝順的美德。



活動總召餐飲系簡淑偉同學表示，志工們設計了各種靜態與動態活動，讓孩子在寒假有特別的回憶，更能學習新知識與正確的態度，相信漚汪國小的孩子在志工們的陪伴下，有非常不一樣的冬季回憶。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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