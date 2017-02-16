林園傳藝maker 自造您的成就感！



(中央社訊息服務20170216 10:33:38)新興名詞Maker(譯為創客或自造者)發酵之前，臺灣自古以來就有一群手藝超群的達人，創作許多美好的工藝品。而國定古蹟林本源園邸為全臺唯一保存最完整的園林古蹟建築，持續致力於推廣傳統工藝與藝術之美。2017年林園「傳藝maker˙技藝猶新」邀約新北市登錄傳統工藝藝師以及揉合傳統與創新元素的新生代藝術家，進行傳統工藝推廣活動。自106年3月至12月起分為週二樂齡場次及週六一般民眾場次，其中樂齡場次更結合了枋橋(今板橋)古城走踏導覽活動，安排文化輕旅遊一日行程，帶領樂齡朋友體會自造的成就感！ 每個月第二週的週二(3月7日起)舉辦「傳藝maker-樂齡場」將帶領銀髮族朋友們發現原來板橋也有「廟中廟」喔！除了欣賞林園的植栽、磚雕和匾聯之美，更有機會依循先民所遺留下來的蛛絲馬跡，來一趟「枋橋水上絲路」之旅，了解枋橋古城如何隨著大嵙崁溪(今大漢溪)的源遠流長，發展其水運歷史！每個月第二週的週六(3月11日起) 舉辦「傳藝maker-一般場」是配合各歲時節氣規劃，將帶領大小朋友們全家一起體驗藍染的奧妙、趣味童玩與別出心裁的原住民創意紙藝教學！ 林本源園邸園長曹資穎表示，設計不同主題的傳統工藝體驗系列活動，希望達到相關傳藝推廣與教育的目的，並為落實文化平權，每場次的「傳藝maker-一般場」將提供給新住民朋友們10位免費參加的名額。相關活動訊息和報名、收費方式，請至林本源園邸官網www.linfamily.ntpc.gov.tw或電洽02-29653061-3服務臺23、43查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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