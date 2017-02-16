爭美職首安 陳偉殷春訓勤練短打中央社 (2017-02-16 12:50)
旅美職棒投手陳偉殷在馬林魚隊春訓球場進行第2日訓練，殷仔特別在短打觸擊上下功夫。中央社記者廖漢原佛州朱比特攝 106年2月16日
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