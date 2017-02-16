騎士「愛神」Kevin Love因為左膝開刀治療的關係而退出本季明星賽，聯盟在16日公布遞補參賽的球員，由尼克頭號球星「甜瓜」Carmelo Anthony（安東尼）雀屏中選。

即便交易流言纏身，Anthony本季個人成績依舊亮眼，平均可以攻下23.2分、6.1籃板、2.9助攻，在明星賽名單公布時，不少球迷為甜瓜的落選而叫屈。

如願遞補參加，這將是Anthony生涯第10度參加明星賽，同時也是連續8年獲此肯定，屆時球迷將有眼福欣賞他和好兄弟LeBron James攜手合作的夢幻隊前鋒連線。

不過Anthony入選也讓公牛球星Dwyane Wade再次成為遺珠之憾，Wade本季成績為19.1分4.5籃板3.9助攻，且在球迷所票選的東區明星先發後衛陣容中僅落後給騎士的Kyrie Irving，人氣實力兼具卻無緣明星賽，實屬可惜。

本屆NBA明星賽將在美國時間2月19日於紐奧良舉行。