道奇隊展開春訓，王牌投手Clayton Kershaw（克蕭）沒浪費時間，立即進牛棚練投。練投結束後，Kershaw對自己的狀況感到滿意，他覺得自己身體狀況非常良好。

Kershaw下個月就要滿29歲，去年他因背傷休養了2個半月的時間，因此今年春訓讓道奇隊很擔心他的身體狀況，不過Kershaw今天立即進牛棚練投，證明自己的健康無礙。Kershaw表示這是很好的測試，我已經不需再擔心自己的身體狀況。

Kershaw說到亞歷桑納的春訓營之前，他已經練投了4次及5次，經過今天的牛棚，Kershaw期待自己可以在熱身賽時加入先發輪值，正常投球。

去年Kershaw因傷休息了一段時間，即使如此他還是有很好的表現，戰績12勝4敗、防禦率1.69，尤其是季後賽，Kershaw的表現更是精采，也因此，Kershaw的身體狀況是眾所關心的焦點，今天他用實際行動證明自己完全健康，大家不需再擔心。

同時，Clayton Kershaw可望連續7年擔任道奇隊開幕戰先發投手，追平Don Sutton創於1972年至1978年的隊史紀錄。