馬林魚隊老闆Jeffrey Loria想要把球隊賣給川普親家 Joshua Kushner與Joseph Meyer這兩位商人，但馬林魚隊薪資問題恐怕不會因轉手而解決，美媒《邁阿密先鋒報》就提出了台灣左投陳偉殷的合約可能因此受到影響。

陳偉殷是跟馬林魚隊簽下一紙5+1年，價值8000萬美元的大合約，前2年薪資總額是1500萬美元，(今年900萬美元)，2018年起1000萬美元，2019年年薪2000萬美元，2020年最高2200萬美元，還有2021年1600萬的球隊選擇權。

馬林魚隊不管是球迷進場數，以及電視轉播合約都不理想，加上農場制度並不完整，被認為是最難經營的球隊。

此外，馬林魚隊在2018年球季，已經確定要支付9500萬美元的合約給8位球員，2019年8400萬美元給5位球員，2020年7400萬美元給4位球員。

這四位球員中，「怪力男」Giancarlo Stanton2600萬美元身價，Christian Yelich1250萬美元，Dee Gordon1350萬美元，陳偉殷則是年薪2200萬美元。而這也將逼迫新老闆需支付1億3000萬美元的薪資總額，是一筆相當大的負擔。

報導中指出，陳偉殷的合約的確會遇到問題，但他還有選擇權以及逃脫條款，也給了他一些考慮的空間，而未來馬林魚隊的老闆會怎樣支付這筆龐大的薪資，就看主事者的智慧了。