悲情籃網再吞敗 連敗場次推進到14場中廣新聞網 (2017-02-16 12:10)
NBA的悲情籃網隊，今天在主場再度以4分差距落敗給公鹿隊，連敗場次推進到14場。
籃網隊投籃命中率有五成以上，罰球、籃板、助攻數據也優於公鹿，但是17次失誤影響結果，籃網有機會贏球卻無法把握。終場129比125輸球。
籃網中鋒羅培茲36分，丁懷道19分8助攻，不克18分。
公鹿隊6人得分上雙，其中字母哥33分9籃板，孟羅25分8籃板。
(圖片來源 NETS官網)
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