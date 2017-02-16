遊騎兵隊日籍投手達比修有今天正式參加遊騎兵隊春訓練習，他馬上就進牛棚練投約25球，然後進行守備練習。

去年從TommyJohn手術後復原，達比修有球速也變得比過去還快，留下7勝5敗，防禦率3.41的成績。

達比修有說：「去年這時還在復健，終於可以隨心所欲投球，去年大概是100%中的30%，今年則是80%。」

此外，這是達比修有跟遊騎兵6年約的最後一年，雙方是否會提前換約，都是遊騎兵隊跟達比修要考慮的選項。