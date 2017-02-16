MLB／達比修一報到 立馬進牛棚NOWnews今日新聞 (2017-02-16 11:17)
遊騎兵隊日籍投手達比修有今天正式參加遊騎兵隊春訓練習，他馬上就進牛棚練投約25球，然後進行守備練習。
去年從TommyJohn手術後復原，達比修有球速也變得比過去還快，留下7勝5敗，防禦率3.41的成績。
達比修有說：「去年這時還在復健，終於可以隨心所欲投球，去年大概是100%中的30%，今年則是80%。」
此外，這是達比修有跟遊騎兵6年約的最後一年，雙方是否會提前換約，都是遊騎兵隊跟達比修要考慮的選項。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MLB【NOWnews今日新聞】
32個號碼全包 土豪彩民大複式中大樂透1600萬【北京新浪網】
歐冠-天使+新援進球 巴黎半場2-0領先巴薩【北京新浪網】
後區再開連號！大樂透開3注1000萬落3省【北京新浪網】
這才是真拜仁！安切洛蒂就是沖歐冠的最強武器【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》