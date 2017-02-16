NBA／是時候做出改變？ 傳活塞有意交易陣中主力NOWnews今日新聞 (2017-02-16 11:24)
本季戰績載浮載沉的活塞傳出想做出重大改變，陣中兩大主力Andre Drummond和Reggie Jackson都有可能是會被交易的對象。
根據《RealGM》的消息，雖然Drummond和Jackson這一內一外的組合年輕又極具天賦，上個球季也聯手帶領活塞闖進睽違6年的季後賽，但活塞仍對球隊現況不甚滿意，想大幅變革球隊陣容。
Drummond和Jackson是活塞近年來的核心主力，Drummond在2012年第9順位被活塞選入後就一直是重點培養的對象，本季成績為14.7分、13.9籃板、1.2阻攻。
至於Jackson則是在2015年季中被雷霆交易至活塞，此後便一直擔任後場先發大將，本季成績為15分5.6助攻。
據報導在交易截止日前Drummond被成功兜售的可能性較低，不過倒是有諸多球隊對Jackson有興趣，除了日前曾傳出想以Ricky Rubio做為交換的灰狼之外，魔術、鵜鶘都有可能向活塞提出籌碼來得到Jackson。
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